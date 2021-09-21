Суд в Киеве отменил домашний арест одному из командиров «Беркута»

Святошинский районный суд Киева отменил домашний арест бывшему командиру львовского «Беркута» Ростиславу Пацеляку. Ему назначили меру пресечения в виде личного обязательства, пишет издание «НВ».

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Пацеляк обязан прибывать в суд по каждому требованию, сообщать прокурору и суду об изменении места жительства и места работы, не общаться со свидетелями по своему делу.

Экс-командир батальона «Беркут» при ГУ МВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании журналистской деятельности и проведению мирных собраний в феврале 2014 года в Киеве. В деле насчитывается 174 потерпевших, в их числе — шесть депутатов и два журналиста.

Пацеляк сначала содержался под стражей, затем был отправлен под домашний арест.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протестные акции, известные как Евромайдан. В ходе столкновений протестующих и силовиками в Киеве в феврале 2014-го погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на «Беркут». Бывшие сотрудники спецподразделения отрицают свою причастность к убийствам. Евромайдан закончился свержением и бегством в Россию президента Виктора Януковича.