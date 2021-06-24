На Украине заочно осудили бывшего командира луганского «Беркута»

Сосновский районный суд города Черкассы заочно осудил бывшего командира луганского отделения спецподразделения милиции «Беркут» Валерия Костенко на четыре года тюрьмы за разгон демонстрантов и избиение журналистов во время событий Евромайдана. Сообщение об этом появилось на странице «Адвокатской совещательной группы» в Facebook.

По данным организации, речь идет об эпизоде противостояния между демонстрантами и силовиками в январе 2014 года, когда протестующие захватили нижние этажи Черкасской городской администрации и потребовали отставки местных властей на «народном вече». За несколько часов милиция отбила здание и задержала несколько десятков человек.

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В суде очевидцы событий заявили, что после разгона силовики били и издевались над схваченными протестующими и сотрудниками прессы. Они остались недовольны приговором и расценили поведение силовиков как садизм. «В начале процесса мы настаивали на дополнительной квалификации — пытки и противодействие мирным собранием. Но менять обвинительный акт не стали», — заявил один из пострадавших.

Отмечается, что сам Костенко в настоящее время находится в розыске. С началом войны в Донбассе его подразделение перешло на сторону самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Часть бывших правоохранителей воюет в составе групп специального назначения.

Ранее украинская Генпрокуратура пообещала завершить расследование по основным эпизодам событий на Майдане до конца 2021 года. Сложности в его проведении связаны среди прочего с ростом числа подозреваемых. В частности, их количество только по делу о расстреле протестующих и силовиков 20 февраля 2014 года в Киеве выросло втрое.