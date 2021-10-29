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ЕС потребовал прогресса в расследовании гибели людей на Майдане и в Одессе

Спецпредставитель ЕС: есть проблемы с расследованием событий на Майдане и в Одессе
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Фото: Максим Змеев / Reuters

Европейский Союз (ЕС) потребовал достичь прогресса в расследовании гибели людей на киевском Евромайдане и в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе, в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс», — заявил в интервью изданию спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протестные акции, известные как Евромайдан. Они закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве в феврале 2014-го погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Его бывшие сотрудники отрицают свою причастность к убийствам.

2 мая 2014 года в Одессе проходили столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев укрылась в Доме профсоюзов, который был подожжен. Погибли 48 человек, большинство из них — при пожаре.

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