Украина захотела судить перешедшего в российский «Беркут» украинского военного

Украинская прокуратура обвинила в госизмене бывшего силовика украинского подразделения Беркут, принявшего в 2014 году после госпереворота на Украине присягу в российском «Беркуте» в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

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В сообщении, распространенном украинским ведомством, говорится, что бывший заместитель командира подразделения милиции особого назначения «Беркут», чье имя не указывается, с 2016 года находится в розыске по подозрению в «превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве».

В прокуратуре заявили, что подозреваемый с марта по сентябрь 2014 года «решил оказать стране-агрессору и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». Как утверждают в ведомстве, для этого фигурант принял присягу сотрудника подразделения Беркут МВД России в Крыму.

В совокупности всех инкриминируемых ему статей, бывшему украинскому силовику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из организаторов референдума о независимости самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в 2014 году. По данным следствия, в 2014 году он руководил избирательной комиссией в Новопсковском районе, активно участвовал в организации референдума, контролировал подсчет голосов и отправку бюллетеней в Луганск.