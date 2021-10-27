Ветеран ВСУ попытался взорвать гранату на свидании с девушкой

В Харькове 24-летний ветеран боевых действий в Донбассе попытался «наладить» отношения со своей девушкой, пригласил ее на свидание и пригрозил взорвать боевую гранату Ф-1. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Национальную полицию региона.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в одной из городских квартир в ночь на 27 октября. Звонок в экстренные службы поступил от знакомого потерпевшей. Тот рассказал, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает девушке расправой и попросил о помощи. Силовики объявили о проведении спецоперации «Гром».

Когда полиция прибыла на место инцидента, мужчина начал нервничать, вести себя агрессивно и отказывался пускать правоохранителей в дом. Тем не менее переговорщикам удалось убедить ветерана сдаться. Он был задержан на месте и доставлен в отдел.

Позже выяснилось, что молодой человек по возвращении со службы не смог устроиться на работу, однако ранее за какие-либо правонарушения не привлекался. По факту случившегося на него было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Решается вопрос о мере пресечения задержанного.

Ранее в Одессе пьяный украинец пришел на школьный стадион с боевой гранатой в руках и потребовал выключить музыку, которая сопровождала спортивное мероприятие. Он оказался недоволен громким шумом от праздника и пригрозил ученикам взорвать стадион. Вскоре мужчина был задержан командой взрывотехников.