Пьяный украинец пришел на школьный стадион и пригрозил ученикам гранатой

В Одессе пьяный украинец пришел на школьный стадион с боевой гранатой в руках и потребовал выключить музыку, которая сопровождала спортивное мероприятие. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции региона.

По данным силовиков, сообщение о неадекватном местном жителе поступило в экстренные службы утром 17 сентября. Нетрезвый мужчина зашел на территорию школы, подошел к столу, где располагались музыкальные колонки, и выложил из кармана гранату. Он оказался недоволен громким шумом от праздника и пригрозил ученикам взорвать стадион.

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При этом, как отметили очевидцы, 44-летний украинец не смог внятно объяснить свои требования учителям, а потому покинул мероприятие до прибытия патрулей. Оперативно вызвать полицию и укрыть детей помог местный военрук. Злоумышленник был задержан неподалеку от школы командой взрывотехников.

Позже стало известно, что из боевой гранаты мужчина предварительно удалил взрывчатое вещество. Против него возбудили дело по статье об угрозе убийством, она предполагает до двух лет лишения свободы. «Я просто показал гранату, чтобы показать, что она у меня есть, как показывают кепку, телефон, пачку сигарет. Это макет гранаты, я приобрел его на Староконке. Ношу с собой, потому что волнуюсь», — объяснился задержанный.

Ранее в Харькове пьяный украинец бросил боевую гранату РГД-5 в компанию молодых людей около одного из супермаркетов. Пятеро из них получили сильные осколочные, в том числе и проникающие, ранения и были экстренно госпитализированы. В момент взрыва рядом с супермаркетом находился малолетний ребенок. Он испугался, побежал во дворы жилых домов и попросил горожан вызвать скорую.