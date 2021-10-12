Украинец в камуфляже расстрелял молодую семью в селе под Киевом

Неизвестный расстрелял семью украинцев в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, один человек получил ранение в ногу. Сообщение об этом появилось на странице полиции Киевской области в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 12 октября. 27-летний украинец с женой садились в машину около своего дома, когда в их сторону открыл огонь одетый в камуфляж прохожий. Он сумел ранить мужчину в ногу и повредить автомобиль, после чего скрылся.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве против нападавшего. Мотивы стрелка остаются неизвестными. «Полиция сейчас устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы», — говорится в сообщении. О состоянии пострадавшего информации нет.

Ранее в Харькове пьяный украинец бросил боевую гранату РГД-5 в компанию молодых людей около одного из супермаркетов. Пятеро из них получили сильные осколочные, в том числе и проникающие, ранения и были экстренно госпитализированы. В момент взрыва рядом с супермаркетом находился малолетний ребенок. Он испугался, побежал во дворы жилых домов и попросил горожан вызвать скорую.