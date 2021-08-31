Пьяный украинец принял прищепки для белья за бомбу и вызвал взрывотехников

Житель украинских Черновцов принял пачку прищепок для белья в своей квартире за взрывное устройство и вызвал взрывотехников. Сообщение об этом появилось на странице региональной Патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел 30 августа. Пьяный 70-летний мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что в его дом проникли неизвестные, которые «подбросили» ему бомбу. На место экстренно выехали специалисты по взрывным устройствам, однако вскоре выяснилось, что нетрезвый пенсионер попросту испугался пачки прищепок.

На украинца был составлен административный протокол о заведомо ложном вызове специальных служб. Ему грозит крупный штраф. «Призываем уважать работу спецслужб и не злоупотреблять сообщениями на специальных линиях», — говорится в публикации ведомства.

Ранее в Запорожье пьяный 21-летний украинец сообщил о минировании торгового центра и потребовал предоставить вертолет с миллионом долларов во избежание жертв. Пока операторы службы спасения вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов. Спустя несколько часов молодого человека задержали в собственной квартире, он находился в состоянии сильного опьянения и пояснить свою мотивацию не смог.