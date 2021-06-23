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Пьяный россиянин с зажигалкой потребовал на АЗС девять тысяч литров бензина

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сотрудники Росгвардии задержали во Владивостоке местного жителя, угрожавшего работникам АЗС зажигалкой. Об этом сообщает управление ведомства по Приморскому краю

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, требовал выдать ему девять тысяч литров бензина. работники колонки нажали на тревожную кнопку.

Прибывшие по вызову стражи порядка скрутили правонарушителя. Выяснилось, что им оказался 29-летний рецидивист, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, угон автотранспорта и хулиганство.

Ранее в Запорожье пьяный 21-летний украинец сообщил о минировании торгового центра и потребовал предоставить вертолет с миллионом долларов, чтобы избежать жертв. Пока операторы службы спасения вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов. Спустя несколько часов молодого человека задержали в собственной квартире, он находился в состоянии сильного опьянения и не смог пояснить свою мотивацию.

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