На Украине заключенный организовал похищение дочери депутата ради биткоинов

Заключенный в Киевском изоляторе организовал похищение несовершеннолетней дочери депутата Полтавского областного совета и потребовал 470 тысяч долларов в биткоинах за ее освобождение. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужб, мужчина, подозреваемый в убийстве с особой жестокостью, сумел наладить из столичного СИЗО выход в даркнет. Там он познакомился с будущим исполнителем похищения и предложил за работу 100 тысяч долларов, посвятив его в свой план. Позже к преступной схеме подключили еще несколько человек.

Вскоре ребенок был похищен, а родителям стали поступать угрозы убийством и увечьем девочки. На сбор выкупа злоумышленники выделили депутату две недели. «Похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram или (...) даркнет», — говорится в сообщении.

Тем не менее силовикам удалось найти преступников и освободить заложницу. Исполнителю и организатору были предъявлены обвинения по статьям о вымогательстве и похищении человека. Поиск других соучастников пока продолжается. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.

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