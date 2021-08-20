На Украине пожилая женщина держала в рабстве троих мужчин

На Украине троих мужчин освободили из рабства у 60-летней сельчанки

Украинские силовики освободили троих мужчин, которых в селе Вербаев Луцкого района Волынской области удерживала в рабстве 60-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Отмечается, что будущих рабов пожилая сельчанка находила на рынках и автостанциях Луцка среди людей, оказавшихся в уязвимом положении. Им она предлагала оплачиваемую работу по уходу за скотом.

После того как мужчины согласились, она отвезла их в село к хозяйственным помещениям, забрала документы и поселила в хлеву. При этом вместо денег за работу они получали лишь еду и угрозы физической расправы, которая последует в случае попытки покинуть территорию хозяйства.

В июне правоохранителям удалось разоблачить женщину и освободить находящихся в рабстве мужчин. Злоумышленницу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 149 («Торговля людьми») и частью первой статьи 357 («Похищение, присвоение, вымогательство документов, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») УК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее в селе Вербовка Винницкой украинским силовикам удалось освободить рабочего, которого 58-летней фермер запер в металлической сушилке для фруктов. Выяснилось, что таким образом предприниматель решил наказать мужчину за плохо отремонтированный трактор.

