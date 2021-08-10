Украинский фермер наказал рабочего и запер его в сушилке для фруктов

В селе Вербовка Винницкой области фермер запер рабочего в металлической сушилке для фруктов. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

О происшествии правоохранителям рассказала местная жительница, которая услышала крик о помощи из соседнего зернохранилища. Прибыв на место, полицейские обнаружили запертого в тесной сушилке мужчину, который провел в ней почти сутки, изнемогая от жары, жажды и голода. При этом внутри аппарата он мог находится только в сидячем положении.

Силовики выяснили, что таким образом 58-летний предприниматель решил наказать рабочего за плохо отремонтированный трактор. Теперь бизнесмену грозит до 5 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий человеку (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Харьковской области украинские полицейские задержали мужчину, который незаконно удерживал в рабстве семь человек. Он заставлял их рубить лес и заниматься строительными работами, а сам выполнял функции охранника. В качестве рабов злоумышленник выбирал бездомных, наркоманов, алкоголиков и трудных подростков.