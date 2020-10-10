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На Украине семья фермеров держала в рабстве девять человек

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Фото: khar.gp.gov.ua

Семья в Харьковской области держала силой и заставляла бесплатно работать в фермерском хозяйстве девять человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Среди освобожденных трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок. Фермеры искали людей, которые находились в уязвимом состоянии и обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

Вместо этого их селили в малопригодных для жизни условиях и предоставляли указания по выполнению определенного объема работы. В случае если работа не была выполнена, людям создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Против фермеров открыли уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянина Николая Ерофеева освободили из более чем 23-летнего рабства на птицефабрике в Польше. 59-летний мужчина более 23 лет был рабом местных фермеров. Ему удалось сбежать и найти приют у пары местных жителей. Он сообщил, что в рабстве оказался после того, как нелегально остался в Польше после развала СССР: был гражданским специалистом при военной части и не захотел уезжать после того, как войска стали выводить.

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