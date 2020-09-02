Коллекторы захотели сделать сына россиянки рабом в ауле за долг в 14 тысяч

Коллекторы пригрозили жительнице Екатеринбурга Елене Силиной, которая взяла в микрокредитной организации 14 тысяч рублей и оказалась должна почти вдвое больше, забрать ее сына и сделать из него раба в ауле. Об этом россиянка рассказала изданию E1.

По словам Силиной, она взяла кредит полтора месяца назад, чтобы заплатить за аренду квартиры. Она уточнила, что просила у организации 15 тысяч, но получила на тысячу меньше. Звонки от коллекторов она начала получать через неделю. «Начали поступать угрозы: мы заберем у тебя ребенка в какой-то аул, что отдадут меня в рабы, что родственники мои будут страдать. Начали писать моим родственникам, что они пойдут за мной паровозом», — вспоминает Силина.

«Тебе ***** [конец]

Твой сын в горах аула будит пасти баранов

Мы сделаем лучше. Ты будиш конечной шлюхой тебя будут будут ***** [насиловать] все кто захочет и ты будишь мучаться видя как дитя»,

— говорится в сообщениях коллекторов (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). При этом в России детский труд запрещен, а принуждение к работе трактуется законодательством как рабство.

Силина воспитывает сына и не работает, а зарплаты мужа семье не хватает. С учетом процентов долг женщины составил 25 тысяч рублей. Вернуть деньги Силины пока не могут.

«А,понятно ты видимо хочешь завтра объяснять и доказывать что твой присосок содержится в нормальных условиях !? И рыдать как белуга когда его будут забирать ,дура с твоими долгами ты как минимум на полгода будешь лишена»,

— угрожают Силиной с другого номера.

Издание попросило комментарий у организации, выдавшей Силиной кредит. Там предложили журналистам направить официальный запрос, однако ответ на него на момент публикации статьи не был получен.

Ранее в Ростовской области 67-летняя воспитательница детского сада города Шахты покончила с собой после угроз коллекторов из микрофинансовых организаций. Три года назад женщина взяла кредит на пять тысяч рублей. Коллеги погибшей собрали 8,5 тысячи и выплатили кредит, после чего ненадолго звонки прекратились. Несмотря на это, по словам соседей, ей регулярно приходилось занимать у них деньги на еду, а вскоре она совершила суицид.