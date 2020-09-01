Россиянин вернул долг после ареста приставами его самолета

Житель Челябинска выплатил долги после того, как приставы арестовали его автомобиль и личный самолет, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В публикации уточняется, что россиянин задолжал государству 86 тысяч рублей. В отношении него велось девять исполнительных производств, преимущественно за невыплату налогов и неоплату пользования газом.

Официального источника дохода у мужчины не было, поэтому приставы наложили ограничения на регистрационные действия с его имуществом — автомобилем Lexus и легким двухместным самолетом Cessna F150M 2017 года выпуска.

Получив постановление от приставов, должник сразу вернул все деньги и оплатил 12 тысяч рублей исполнительного сбора. После этого ограничения были отменены.

Ранее в Госдуме захотели запретить приставам и коллекторам забирать у россиян домашних животных за долги. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение после 9 сентября.