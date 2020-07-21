В России предложили увеличить штрафы коллекторам за угрозы должникам

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которого предлагается увеличить штрафы за нарушения при взыскании долгов коллекторами. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Так, правительство предлагает увеличить размер штрафов за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, которые направлены на возврат просроченного долга с нарушением законодательства.

Для должностных лиц такой штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей. Также предусматривается возможность дисквалификации на срок от шести месяцев до года. Сейчас размер такого штрафа составляет от 10 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей (сейчас — от 20 до 200 тысяч рублей).

В частности, при взыскании долгов не допустимы выражения и совершения иных действий, которые унижают честь и достоинство должника и иных лиц, а также раскрытие информации о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и иных персональных данных.

В пояснительной записке к документу говорится, что в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) нередко поступают жалобы на нарушения при взыскании долгов со стороны кредитных организаций и представляющих их интересы структур.

ФССП получит полномочия по рассмотрению таких правонарушений. По мнению авторов документа, это снизит нагрузку на судебные органы.

В феврале сообщалось, что сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам. В Министерстве юстиции России объяснили, что таким образом коллекторы будут больше защищены от агрессии собеседников.