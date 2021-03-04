Украинец завел рабов и заставлял их рубить лес

Житель украинского села Чернетчина в Харьковской области незаконно удерживал в рабстве семь человек. Об этом сообщает портал «Комментарии.ua».

Мужчина заставлял их рубить лес, заниматься строительными работами и в целом выполнял функции охранника: следил за соблюдением порядка и распределял обязанности по уборке и готовке пищи.

По данным сотрудников Национальной полиции Украины, дом обвиняемый арендовал, а в качестве рабов подыскивал бездомных, наркоманов, алкоголиков и трудных подростков. При обыске полицейские нашли паспорта, трудовые и медицинские книжки и другие документы.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их паспортные данные.

Рабовладельцу светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Херсонской области незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. О том, что 30-летний украинец завел себе рабов, сообщили двое мужчин, которые смогли сбежать. Правоохранители выяснили, что в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Домовладелец называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам.