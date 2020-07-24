Украинец завел рабов и сдавал их в аренду

Житель Херсонской области незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает «Страна.ua».

О том, что 30-летний украинец завел себе рабов, сообщили двое мужчин, которые смогли сбежать. Правоохранители выяснили, что в «трудовом лагере» находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях.

Домовладелец называл себя бригадиром и сдавал своих «пленников» в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По их словам, хозяин оказывал на них психологическое давление. Достойное вознаграждение за работу он обещал выплатить в конце летнего сезона. При этом деньги от фермеров мужчина забирал себе. «Пленники» работали только за спальное место и еду.

Открыто уголовное дело по статьям 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и 149 («Торговля людьми»). Правоохранительные органы продолжают следственные действия.