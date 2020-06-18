Банда ловила россиян и отдавала их в рабство

В городе Батайск Ростовской области задержали четверых участников банды, занимавшейся похищением людей для отправки в рабство. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Жертвами бандитов стали не менее пяти человек. Их по одиночке ловили на дороге, под угрозой пистолета сажали в автомобиль и привозили в гараж. Там рабов держали на привязи, но в основном они работали на полях.

Некоторым невольникам удавалось сбежать через несколько дней, но они не обращались в полицию, поэтому банда долгое время действовала безнаказанно. Похитителей задержали, когда один из потерпевших все же заявил о них в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и похищении человека.

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