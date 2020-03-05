Иностранка сбежала из секс-рабства в Москве

Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает RT.

По данным канала, в Москву 18-летняя иностранка приехала в начале 2019 года по приглашению подруги, предложившей ей работу продавца. Однако вместо работы ее принудили заниматься проституцией. Девушку привезли в квартиру и несколько месяцев заставляли оказывать интимные услуги за деньги.

Ей удалось сбежать спустя два месяца, но ее вернули обратно. Она рассказала, что после случившегося ее начали избивать другие девушки и угрожать убийством ее семьи. Кроме того, потерпевшую заставили продолжить оказывать интимные услуги, но уже бесплатно.

Девушке удалось сбежать во второй раз. Она написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку. В квартире, где предположительно удерживали пострадавшую, полицейские обнаружили еще двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 года рождения.

В мае 2019 года сообщалось, что безработный уроженец Тамбовской области, ранее судимый за кражу, попытался продать двух московских восьмиклассниц в сексуальное рабство.

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