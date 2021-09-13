ФСБ задержала пытавшегося проникнуть в Крым украинца с палаткой

В Крыму ФСБ задержала пытавшегося незаконно проникнуть на полуостров 24-летнего украинца. Об этом в понедельник, 13 сентября, со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ сообщает «Интерфакс»

По данным пограничников, нарушитель сообщил, что пошел на этот шаг из-за утери документов — боялся, что не пропустят через границу. Его задержали в стороне от контрольно-пропускного пункта «Армянск». Задержанный оказался жителем Одесской области. При досмотре у него обнаружили спортивную сумку с различной одеждой, а также палатку, спальник и иные туристические принадлежности.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по статье 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ.

21 апреля сообщалось, что украинский военнослужащий вооруженных сил Украины отправился в колонию на 3,5 года за перевозку наркотиков в Крым.