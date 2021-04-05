ФСБ задержала ввозившую в Россию больных иностранцев группировку

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали группировку, которая нелегально ввезла 5,5 тысячи иностранцев в Свердловскую область. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Уточняется, что мигрантами в основном были граждане стран СНГ. Большая часть из них имеет подтвержденные диагнозы COVID-19, «туберкулез», а также ряд других опасных заболеваний. За регистрацию одного иностранца члены банды получали до полутора тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 322 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В ходе обысков у преступников изъяли около 15 миллионов рублей, а также документы для организации проезда мигрантов на территорию РФ.

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