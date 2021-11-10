На Украине задумались о восстановлении Януковича в должности президента

Бывший депутат Верховной Рады и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в интервью изданию «Украина.ру» заявила о том, что, поскольку бывшего главу государства отстранили от власти незаконно тот имеет право вернуть себе президентское кресло. По ее словам, многие люди в стране начинают задумываться о восстановлении Януковича в должности.

Она отметила, что единственный шанс Януковича добиться правды и справедливости — обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поскольку в украинских судах найти правду не представляется возможным. По ее мнению, народ чувствует, что все события, произошедшие в годы после Майдана говорят о том, что от судов в стране не стоит ожидать справедливого решения.

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«Многие люди сегодня в Украине уже открыто признают, в том числе в моем родном Львове, что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше», — подчеркнула политик.

Однако она добавила, что хорошо понимает, что украинцы вряд ли примут его с распростертыми объятиями и вернут на законную должность, поскольку в их умах глубоко засели ошибочные представления о том, что экс-президент сбежал из страны, а также был причастен к убийствам на Майдане. Бывший депутат считает, что возвращение Януковича во власть, вероятно, было бы хорошим решением для страны, но отметила, что украинцы пока не готовы думать об этом.

Ранее стало известно, что адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о том, что сведения о предъявлении Государственным бюро расследований (ГБР) Украины нового обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу как главе организованной преступной группы (ОПГ) является ложью. По его словам, распространение данной информации — фейк со стороны правоохранителей.