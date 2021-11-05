Новое обвинение Януковичу по «делу Майдана» назвали фейком

Сведения о предъявлении Государственным бюро расследований (ГБР) Украины нового обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу как главе организованной преступной группы (ОПГ) является ложью. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, пишет ТАСС.

По его словам, распространение данной информации — фейк со стороны правоохранителей. «Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», — добавил адвокат. Вместе с тем Сердюк назвал странным появление нового заявления на данную тему спустя восемь лет после событий.

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Он отметил, что с февраля 2014 года сотрудники правоохранительных органов дезинформируют общество о якобы причастности экс-главы государства к гибели людей во время трагических событий в 2014 году на «Майдане», а также об их расследовании.

Ранее стало известно, что Виктору Януковичу, который сбежал из страны в разгар массовых акций протеста 2014 года, предъявили еще одно обвинение по «делу Майдана». По информации следствия, экс-глава государства создал организованную преступную группировку (ОПГ), куда вошли председатель Службы безопасности Украины (СБУ), министр внутренних дел и министр обороны, для прекращения массовых акций протеста, которые ставили под угрозу его нахождение у власти.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протестные акции, известные как Евромайдан. Они завершились свержением президента страны Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве в феврале 2014-го погибли свыше 100 человек.