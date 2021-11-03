Зеленскому предрекли судьбу Януковича

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканала«НАШ».

По мнению политика, Зеленский, как и Янукович, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — отметил Мураев.

Политик добавил, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. «Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — заявил он.

Мураев считает, что ситуация в стране обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны соседями.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что высокие рыночные цены на газ и жесткие законы в стране приведут к тому, что лидер республики Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. Бывший политик усомнилась, что потребители на Украине смогут приобрести топливо по его текущей рыночной стоимости. Савченко подчеркнула, что на Украине предполагают, как поведет себя Зеленский в этой ситуации. Президент станет пиариться и «бить кулачком», предупреждая не допустить повышения цен на газ для граждан.

