Кличко захотел возродить в Киеве «отнятое Януковичем» самоуправление

Система местного самоуправления, которая держалась на районных советах и была уничтожена режимом бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2010 году, должна быть возрождена в Киеве ради становления на европейский путь развития. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, система районных советов, которая позволяла избирать депутатов от небольших территорий, была отнята у горожан, а идея о ее восстановлении назрела давно. «Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время», — сказал Кличко.

Он указал, что украинская столица является слишком большой и жители зачастую не могут жаловаться депутатам горсовета напрямую, тогда как избранники от более мелких объединений смогут контактировать с избирателями напрямую. «Увеличение числа депутатов не означает рост расходов. Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы», — добавил политик.

В последние несколько месяцев в структурах киевской мэрии проходили обыски. Кличко не раз заявлял, что в офисе президента страны Владимира Зеленского его считают главным конкурентом, а потому пытаются испортить репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

При этом на вопрос о президентских амбициях мэр Киева ответил, что не боится вызовов, но пока «рано загадывать». «Нужно будет? Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем — увидим», — сказал он.