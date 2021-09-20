Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о наличии у него президентских амбиций, передает портал «Гордон».

По словам Кличко, «все думают, что быть президентом — это привилегия», однако на самом деле это большая ответственность и каторжный труд. «Хочу ли я этого? Тяжелый ответ», — отметил он.

Градоначальник заявил, что не боится вызовов. «Нужно будет? Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем — увидим. Еще рано сейчас загадывать, о чем-либо говорить», — заключил Кличко.

В последние месяцы в структурах киевской мэрии проходили обыски. Кличко заявлял, что в офисе президента его считают главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

В начале сентября сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации. Мэр заявил, что власти пытаются «иезуитским способом» отстранить его от управления городом, а киевлян — лишить права избирать столичные власти.