Кличко заявил о попытках Зеленского выставить его «недалеким человеком»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не согласен с шутками «Квартала 95» про него

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что студия «Квартал 95», основанная президентом Украины Владимиром Зеленским, пыталась выставить его «недалеким человеком». Интервью с градоначальником опубликовало «РБК — Украина».

Кличко сказал, что у него нет личного конфликта с Зеленским. «Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения — я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко. Впрочем, это и шутками назвать сложно. С 2015 года они системно пытались выставить Кличко как человека недалекого», — отметил мэр.

Однако он добавил, что и к шуткам относится спокойно, «даже если они находятся ниже уровня юмора».

В последние месяцы в структурах киевской мэрии проходили обыски. Кличко заявлял, что в офисе Зеленского его считают главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

На вопрос о президентских амбициях мэр Киева ответил, что не боится вызовов, но пока «рано загадывать». «Нужно будет? Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем — увидим», — сказал он.

