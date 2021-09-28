Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Сегодня
19:45 (Мск)
Интер М
Милан, Италия
Лига чемпионов • Группа D. 2-й тур
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Сегодня
19:45 (Мск)
Бешикташ
Стамбул, Турция
Лига чемпионов • Группа C. 2-й тур
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Лига чемпионов • Группа A. 2-й тур
Милан
Милан, Италия
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа B. 2-й тур
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Лига чемпионов • Группа C. 2-й тур
Порту
Порту, Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лига чемпионов • Группа B. 2-й тур
ПСЖ
Париж, Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа A. 2-й тур
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Лига чемпионов • Группа D. 2-й тур
Последние новости
Путина уличили в намеренном выборе красивой переводчицы для встречи с Трампом
Найден способ снизить число свалок в России
Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию право менять Конституцию
Песков прокомментировал выбор переводчицы для встречи Путина и Трампа
Мужчина со страхом воды в одиночку пересек океан
Волков появился в базе розыска МВД
Slava Marlow рассказал об отношениях с выбранной на «Давай поженимся!» девушкой
Российский фондовый рынок закрылся падением
Марин Ле Пен раскрыла подробности своей антимигрантской политики
«Газпром» прекратил продажи газа на 2022 год
Новости партнеров
Прослушать новость

Виталий Кличко подарил Усику недостающий чемпионский пояс

Мэр Киева Виталий Кличко подарил боксеру Усику пояс чемпиона мира по версии WBC
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @vitaliyklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Видео встречи со спортсменом опубликовано в Instagram политика.

Градоначальник вручил тяжеловесу символический подарок: пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году. По мнению бывшего боксера, подарок будет мотивировать Усика завоевать настоящий пояс, которого ему недостает.

Как Россия пережила кризис 2008 года и влюбилась в хипстеров
Читать

Победа над Джошуа единогласным решением судей позволила Усику стать чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Бой состоялся 25 сентября.

Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу недостает одного пояса — по версии WBC. На данный момент этим титулом у тяжеловесов владеет непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Майк Тайсон оценил выступление Усика
Усик отправится с чемпионскими поясами в Крым
Усик рассказал о силе ударов Джошуа
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
01:0826 сентября

Усик победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса

22:3625 сентября

Гусев рассказал о возможной дисквалификации Дзюбы

22:1625 сентября

Стерлинг снялся с титульного боя против Яна

Спорт00:03 1 августа
Кимия Ализаде (слева)

«Нужно было начать новую жизнь»

Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?
20:5625 сентября

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

20:2525 сентября

В Госдуме оценили предложение Путина о новом ЧМ

19:5925 сентября

Дзюба ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
19:3825 сентября

Глава UFC отреагировал на арест лучшего бойца организации

18:3525 сентября

Дзюба помог «Зениту» победить в матче РПЛ

18:1125 сентября

Путин предложил провести в России еще один чемпионат мира по футболу

Россия
Московский ТЦ пригрозили закрыть из-за нарушения масочного режима
«Каждый раз говорят через губу»
Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
«Малыш задыхался, температура зашкаливала»
Маленький Тёма едва не погиб в роддоме. Теперь ему нужна ваша помощь
Зюганов прокомментировал блокирование приемной депутата КПРФ в Москве
Москвичи провожают бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXXVII съезда КПСС на важнейшие стройки двенадцатой пятилетки.«Там люди тупо зарабатывали деньги»
30 лет назад в СССР исчез комсомол. Как его уничтожили ложь и жажда наживы?
Россиянка скончалась от опасного метода похудения
Все материалы
Мир
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко дал месяц на доработку поправок в Конституцию
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Польша обвинила белорусских пограничников в использовании пошлых фраз
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
В Литве задержали пять человек за перевозку иракских нелегалов
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Представитель РПЦ отверг религиозный характер конфликта в Карабахе
Все материалы
Экономика
Афганистану предсказали финансовый коллапс
Сбер поможет реализовать потенциал макрорегиона «Байкал»
Партнерский материал
Финансовые привычки.
Чему действительно стоит научиться?
«Газпром» прекратил продажи газа на 2022 год
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Дефицит газа оставит Пакистан без тепла
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала готовивших теракт против силовиков пятерых неонацистов
Ахмед Шалинский«Запустивший руку в общак — не жилец»
Главный чеченский вор в законе растратил деньги мафии. Что его ждет?
Не поделившая из-за развода деньги россиянка зарезала супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Охотившийся на косулю российский браконьер застрелил товарища и покончил с собой
«Без работы у зэков срывает крышу»
Как маньяки, террористы и криминальные авторитеты зарабатывают в российских колониях
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 12-летней школьницы
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал опасность противовирусных препаратов
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
Женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна в сети
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой
Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,9 секунды
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
В автомобилях Toyota начали использовать растительный биопластик
Докопаться до запятой: первый тест нового Subaru Outback
Новая платформа, другой кузов и планшет а-ля Tesla
В России начали тестировать дорожные камеры, измеряющие шум
Toyota Sequoia: Land Cruiser по-американски
Более крупная Sequoia вытеснила «Ленд-Крузеры» из США — она реально лучше?
Китайцы выпустили электрокар стоимостью 340 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
Архангельская область создаст собственный бренд
Россиянин ради эффектного кадра максимально приблизился к ядовитой змее
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Все материалы