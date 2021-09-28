Виталий Кличко подарил Усику недостающий чемпионский пояс

Мэр Киева Виталий Кличко подарил боксеру Усику пояс чемпиона мира по версии WBC

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Видео встречи со спортсменом опубликовано в Instagram политика.

Градоначальник вручил тяжеловесу символический подарок: пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году. По мнению бывшего боксера, подарок будет мотивировать Усика завоевать настоящий пояс, которого ему недостает.

Победа над Джошуа единогласным решением судей позволила Усику стать чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Бой состоялся 25 сентября.

Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу недостает одного пояса — по версии WBC. На данный момент этим титулом у тяжеловесов владеет непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри.