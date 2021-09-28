Майк Тайсон оценил выступление Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон остался недоволен боем Усика и Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе американец Майк Тайсон поделился впечатлениями от схватки Александра Усика и Энтони Джошуа. Об этом он написал в Twitter.

55-летний эксперт признался, что остался недоволен поединком тяжеловесов. «Похоже, у обоих парней был неудачный день. После того, что они показали, вы правда думаете, что кто-то из них справился бы со мной в мои лучшие годы?» — так Тайсон оценил противостояние Усика и Джошуа.

Бой прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. 34-летний украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Если украинцу удастся завоевать все пояса в тяжелом весе — он станет первым боксером в истории, который сумел стать абсолютным чемпионом в обоих весовых категориях.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.