Украинский боксер Александр Усик передал Энтони Джошуа его чемпионские пояса. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Стыць Грыць».

Усик вернул Джошуа чемпионские пояса, так как ему должны изготовить именные. Спортсмены встретились в раздевалке британца. Джошуа принял пояса.

Бой прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. 34-летний украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Бывший боксер Костя Цзю заявил, что Усик одолел Джошуа благодаря правильно выбранной тактике. Он поздравил украинца и заявил, что тот провел классный бой. Цзю добавил, что, по его мнению, Усик победил Джошуа со счетом 117-111.

