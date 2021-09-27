Украинцев назвали глупыми из-за отказа транслировать бой Усика по ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что боксерский бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа не транслировали на украинском телевидении из-за политики. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

Кожевников назвал украинцев, отказавшихся от организации трансляции поединка, глупыми. «Усик сам из Симферополя, хорошо относится к России, не полез в политику. Он молодец, но из-за этого его бой и не транслировали на Украине», — объяснил бывший хоккеист.

Кожевников заявил, что был уверен в победе Усика. По его мнению, украинский боксер техничнее Дшоуа. «Он мне напоминает Костю Цзю, оба резкие боксеры. Усик выбрал правильную тактику, было на него приятно смотреть», — добавил экс-хоккеист.

26 сентября телеканал РЕН ТВ сообщила, что бой между Усиком и Джошуа не показывали на украинском телевидении. Поединок транслировал в прямом эфире видеосервис MEGOGO. Из-за наплыва посетителей показ прерывался.

Бой между Усиком и Джошуасостоялся в ночь на 26 сентября в Лондоне. Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113. Усик завоевал четыре чемпионских пояса — по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).