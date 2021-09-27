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Костя Цзю назвал причину победы Усика над Джошуа

Костя Цзю считает, что тактика помогла Александру Усику победить Энтони Джошуа
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Константин Цзю
Константин Цзю
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о бое между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Его цитирует «Матч ТВ».

Цзю назвал причиной победы украинского боксера правильно подобранную тактику. «Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Исполнение задуманного сделали свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец», — сказал Цзю.

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Бывший спортсмен добавил, что Усик провел «классный бой». По мнению Цзю, украинец победил Джошуа со счетом 117:111.

Бой за четыре чемпионских пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) прошел в Лондоне в ночь на 26 сентября. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей —117-112, 116-112, 115-113.

27 сентября в сети появилось видео возвращения Усика на Украину. Ролик, на котором сотрудница таможенной службы дарит спортсмену цветы, набрал в Instagram больше 58 тысяч просмотров за три часа.

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