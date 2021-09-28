Усик рассказал о силе ударов Джошуа

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился впечатлениями от боя с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sport24.

34-летний боксер описал ощущения от сильных ударов в исполнении соперника. «Не скрою, там были удары в живот и подбородок, которые отправляли меня к Илону Маску», — отметил Усик.

Он также рассказал о появлении рассечения по ходу поединка с британским тяжеловесом. «Рассечение я получил после столкновения головами с Энтони, а потом его джеб раскрыл сечку», — добавил Усик.

Ранее стало известно, что Усик планирует поехать в Крым с чемпионскими поясами.

В ночь на 26 сентября Усик завоевал четыре чемпионских пояса в тяжелом весе, одержав победу над Джошуа. Схватка прошла в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).