Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал причины разворота Украины в сторону Запада. Он перечислил их в обращении к украинскому народу в честь 30-летия независимости республики, сообщает РИА Новости.

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Янукович заявил, что «вестернизация» украинской внешней политики происходила под давлением национал-патриотов и западных стран. При этом он подчеркнул, что считает правильным решением подобную смену внешнеполитического курса страны. По его мнению, это было продиктовано преобладанием «экономического эгоизма» в отношениях между бывшими советскими республиками и несостоятельностью СНГ как политико-экономического союза.

«Другого пути для обеспечения национальной безопасности нашей страны на тот момент просто не существовало и, как показали последующие годы нашей истории, именно благодаря многовекторности мы сохраняли внутреннюю стабильность», — заключил бывший президент.

Главная ошибка Украины с момента развала СССР

В своем обращении Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией самым опрометчивым шагом руководства Украины за 30 лет независимости. По его словам, это привело к расколу всего украинского общества, росту национализма, преследованию пророссийских оппозиционных политиков, а также глубокому экономическому кризису и социальной нестабильности.

Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной Виктор Янукович бывший президент Украины

Отсутствие реальной независимости

Бывший украинский лидер отметил, что стране так и не удалось обрести статус независимого государства, а ее внешнеполитическое положение находится в зависимости от нестабильных американо-российских отношений. При этом он обратил внимание на то, что в Киеве ожидают их ухудшения.

«Что мы будем делать, если разрядка [американо-российских отношений] все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с Россией, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?» — добавил Янукович.

Причины госпереворота

Экс-президент также высказался об истоках государственного переворота на Украине в 2014 году. По его мнению, они были связаны не с «мягкой» политикой украинского руководства, а с реализацией в стране проекта «Украина как "анти-Россия"».

Материалы по теме Единый русский народ и проект анти-Россия. Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

Он рассказал о росте внутриполитической напряженности накануне тех событий и подчеркнул, что подобная тенденция не могла не закончиться открытым противостоянием оппозиции и власти. По его мнению, украинское правительство делало все, чтобы предотвратить катастрофу.

«Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза», — заключил Янукович.

Вслед за Путиным

Ранее о подготовке проекта «анти-Россия» заявлял президент России Владимир Путин. В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, он рассуждал о связи подобной концепции с Украиной.

В частности, Путин указал на то, что этот проект берет начало еще в XVII-XVIII веках, а его целью является превращение украинской территории в барьер между Россией и Европейским союзом. По словам главы государства, в рамках такой концепции нет места суверенной Украине, а результатом соответствующей политики стали события 2014 года.