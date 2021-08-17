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Янукович рассказал о зависимости Украины от России и США

Виктор Янукович считает, что Украина полностью зависима от американо-российских отношений
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений. Его цитирует РИА Новости.

По мнению политика, одновременно с этим Киев хочет ухудшения отношений России и США. «Что мы будем делать, если разрядка [американо-российских отношений] все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с Россией, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?» — рассуждает Янукович.

Бывший президент также рассказал о том, что отказ Украины от добрососедства с Россией — главная ошибка страны за 30 лет независимого существования. По его мнению, этот опрометчивый шаг руководства привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и преследования оппозиционных политиков, выступающих за восстановление связей с Россией. Постепенное отдаление от России также породило глубокий экономический кризис и социальную нестабильность.

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