В России обвинили НАТО во втягивании Украины в авантюру на Донбассе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обвинил НАТО во втягивании Украины в авантюру в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости

Депутат отметил, что вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения Киев может пойти на опрометчивые действия, которые могут обойтись ему очень и очень дорого. По его словам, не может не вызывать обеспокоенность тот факт, что западные страны оставляют после учений на Украине те или иные системы вооружений, а также средства связи, управления и разведки, так как это приведет только к эскалации напряженности. При этом Картаполов подчеркнул, что даже небольшое количество современных систем вооружения у Киева, таких как американские противотанковые комплексы Javelin, может сильно изменить обстановку.

«И когда они начинают так уж уповать на эти Javelin, на эти "Байрактары", их ждёт очень серьезное разочарование, если не дай Бог, дойдёт до дела», — резюмировал парламентарий.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев впервые применил в Донбассе американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, они будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.

