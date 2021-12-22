На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе

Украинские военные провели стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin американского производства в Донбассе. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает телеканал «Дом».

По данным канала, это стало первым применением данного вида вооружения в регионе. Отмечается, что комплексы не были задействованы в боевых условиях — стрельбы прошли на полигоне. Другие подробности не приводятся.

При этом ранее, в конце ноября, издание Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова уже сообщало об использовании Javelin в Донбассе. Тогда военачальник отмечал, что данные комплексы будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.

Однако позже штаб Объединенных сил Украины опроверг информацию о Javelin в регионе. Как отметил представитель ОС Ярослав Мельничук, как только ПТРК «используют против российских оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают».