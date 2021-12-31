Эстония решила поставить Украине ракеты Javelin и гаубицы

Министерство обороны Эстонии решило поставить Украине противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом сообщил глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет, передает РИА Новости.

По его словам, Эстония с 2014 года оказывает помощь Украине в подготовке военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения. Сейчас, когда российские военные снова концентрируются у границы с Украиной, Эстония собирается значительно увеличить свою поддержку, заявил Куймет.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 миллиметров и боеприпасы к ним», — сказал он, пояснив, что перед принятием окончательного решения о поставках вооружения Украине необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет, то есть США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии.

В конце ноября, издание Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова уже сообщало об использовании Javelin в Донбассе. Тогда военачальник отмечал, что данные комплексы будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.