Стало известно время переговоров России и Украины. Как сообщил источник ТАСС, переговоры стран начнутся утром в понедельник, 28 февраля.

Собеседник агентства назвал причиной такого времени логистику украинской делегации.

«Это не перенос, встреча будет утром, причина — логистика украинской делегации», — уточнил источник.

Ранее 27 февраля стало известно, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.