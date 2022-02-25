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ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

Воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль район Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

«Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку», — подчеркнул Конашенков.

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Отмечается, что совместные действия военнослужащих являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут организовать провокации в сложившихся обстоятельствах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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