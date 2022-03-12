В «Росатоме» рассказали о помощи российских специалистов на украинских АЭС

В «Росатоме» заявили, что специалисты из России консультируют украинский персонал на АЭС

Российские специалисты оказывают консультативную помощь на Запорожской и Чернобыльской АЭС, остающихся под управлением украинского персонала. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Росатом».

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь», — рассказали в «Росатоме».

Российские и украинские специалисты взаимодействуют друг с другом регулярно. Консультирование происходит в режиме совещаний. Отмечается, что мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Что касается оказания технической поддержки, в первую очередь определяются основные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков. В частности, сообщили в «Росатоме», сейчас восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.

Ранее 12 марта сообщалось, что Украина начала ремонтировать поврежденные линии электропередачи для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС, которое было полностью отключено ранее на этой неделе. Специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение все еще отключено.