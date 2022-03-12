Украина начала восстановление внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС

Украина заявила МАГАТЭ о начале восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС

Украина начала ремонтировать поврежденные линии электропередачи для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе», — говорится в заявлении.

Также в тексте сказано, что украинские специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение все еще отключено. Согласно заявлению, это указывает на наличие повреждений на других участках.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией заявления Киева о том, что Чернобыльская АЭС якобы представляет опасность после взятия ее российскими войсками под контроль.

Перед этим в феврале Минобороны России сообщало, что к охране Чернобыльской АЭС приступили подразделения ВДВ совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины. Между сторонами были достигнуты договоренности о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

