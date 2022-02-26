Минобороны России показало кадры патрулирования Чернобыльской АЭС

Минобороны России показало видео из Чернобыльской АЭС. Кадры публикует РИА Новости.

На ролике видно, как подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины обеспечивают охрану станции.

Пресс-служба российского военного ведомства пояснила, что между сторонами была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. «Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.