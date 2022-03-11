МИД назвал дезинформацией заявления Киева об угрозе от Чернобыльской АЭС

Захарова назвала дезинформацией заявления Киева об угрозе от Чернобыльской АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией заявления Киева о том, что Чернобыльская АЭС якобы представляет опасность после взятия ее российскими войсками под контроль. Об этом сообщает ТАСС.

«В последнее время представители киевского режима, в том числе государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сделали ряд информационных вбросов по поводу ситуации вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — сказала дипломат.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска нацгвардии приступили к охране важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС.

9 марта Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы России взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС с прилегающими к станциям территориями «с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерных провокаций». Она подчеркнула, что такие риски существуют.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».