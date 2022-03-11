Росгвардия взяла под охрану Чернобыльскую и Запорожскую АЭС

Золотов заявил, что бойцы Росгвардии приступили к охране Чернобыльской и Запорожской АЭС

Росгвардия приступила к охране важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Он подчеркнул, что войска нацгвардии вместе с подразделениями российских вооруженных сил и группировкой войск ЛНР и ДНР выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Личный состав обеспечивает общественную безопасность и охрану правопорядка, защищает мирное население от мародерства, сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

Попытка атаки Запорожской АЭС была предотвращена спецназом Росгвардии.

В настоящее время налажен канал поставки продовольствия на обе атомные станции, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Бойцы Росгвардии обеспечивают едой и себя, и персонал станции, и сдавшихся бойцов охраны АЭС, так как украинские власти не позаботились о запасе продуктов для сотрудников АЭС.

Виктор Золотов посетил военный госпиталь и вручил государственные награды офицерам Росгвардии, находящимся на лечении после ранений в ходе специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.