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Захарова оценила риск ядерных провокаций на Украине

В МИД России назвали реальным риск ядерных провокаций в ходе спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В ходе российской спецоперации на Украине существуют риски организации украинскими националистами ядерных провокаций. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию в YouTube ведет «Россия 24».

Захарова рассказала, что Вооруженные силы России взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС с прилегающими к станциям территориями. «Данный шаг принят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют», — объяснила представитель МИД.

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Утром 9 марта стало известно о мощном взрыве в Луганске. Взрывная волна прокатились по всем районам столицы Луганской народной республики (ЛНР).

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Дмитрий Настасьев
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