Захарова оценила риск ядерных провокаций на Украине

В ходе российской спецоперации на Украине существуют риски организации украинскими националистами ядерных провокаций. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию в YouTube ведет «Россия 24».

Захарова рассказала, что Вооруженные силы России взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС с прилегающими к станциям территориями. «Данный шаг принят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют», — объяснила представитель МИД.

В начале марта источник в российском правительстве сообщил о негласном распоряжении бывшего президента Украины Петра Порошенко начать работы по созданию украинского ядерного оружия. По данным РИА Новости, Украина вплотную подошла к созданию «грязной бомбы» — оружия с радиоактивными компонентами.

Утром 9 марта стало известно о мощном взрыве в Луганске. Взрывная волна прокатились по всем районам столицы Луганской народной республики (ЛНР).