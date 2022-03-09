Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Луганске произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в Луганске, ударная волна ощущалась во всех районах столицы ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Луганске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Отмечается, что звук взрыва и ударная волна прокатились по всем районам столицы Луганской народной республики (ЛНР). В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 раз за сутки обстреляли территорию народной республики. Уточнялось, что в результате были повреждены три жилых дома и три хозпостройки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.