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В ЛНР заявили о 13 обстрелах республики за сутки со стороны Украины

ЛНР в СЦКК сообщила, что украинская армия 13 раз за сутки обстреляла республику

Фото: ЛНР в СЦКК

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинская армия 13 раз за сутки обстреляла республику. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Под огнем оказались семь населенных пунктов, в результате обстрелов повреждены три жилых дома и три хозпостройки.

«Со стороны ВСУ зафиксировано 13 обстрелов по семи населенным пунктам республики», — говорится в сообщении.

6 марта сообщалось, что украинские войска выпустили семь мин запрещенного 120 калибра по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). «После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — н.п. Пески — н.п. Веселое: выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите ДНР и ЛНР. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

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Марина Совина
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