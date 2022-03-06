Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра

ДНР в СЦКК сообщает, что украинские войска обстреляли ДНР минами 120 калибра

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украинские войска в 7:30 выпустили семь мин запрещенного 120 калибра по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — н.п. Пески — н.п. Веселое: выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Ранее мэр другого донецкого города Горловки сообщил, что в субботу, 5 марта, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ранено пять мирных жителей.

Всего, по данным представительства ДНР в СЦКК, за 17 дней эскалации в регионе погибли число жертв среди мирного населения республики достигло 26 человек, еще 121 ранены — в том числе девять детей. По состоянию на 22:00 05.03.2022 со стороны украинских силовиков было зафиксировано 815 фактов ведения огня.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав
Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC
Россияне массово пожаловались на выбрасывающих мусор из окон соседей
Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров
Украину заподозрили в получении плутония от США для создания ядерного оружия
Украинские войска обстреляли ДНР минами запрещенного калибра
Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Бои у Запорожской АЭС связали с документами Украины по ядерному оружию
В России заявленные санкции Запада сочли мягкими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.